المريمي: فشل ملتقى الحوار في إخراج القاعدة الدستورية عقّد الأزمة الليبية

أكد المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب، فتحي المريمي، أن الأزمة معقدة في ليبيا نتيجة فشل الحوار السياسي حول إخراج قاعدة دستورية لانتخاب رئيس الدولة.

وقال المريمي، في مداخلة هاتفية لقناة “العربية”، أن الأفكار حول القاعدة الدستورية بدأت تتوارد من البرلمان والمجلس الأعلى للدولة وملتقى الحوار والمجلس الرئاسي.

وأضاف أن مجلس النواب هو المعني بالدرجة الأولى بإصدار القوانين وخروج القاعدة الدستورية، متابعا: “في ظل الخلافات حول القاعدة الدستورية، دعا رئيس مجلس النواب إلى إخراج قانون من البرلمان من أجل انتخاب رئيس للدولة الليبية بصلاحيات واضحة ومحددة”.

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