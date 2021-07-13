بليحق يكشف حقيقة إطلاق نار بالقرب من مقر البرلمان

نفى الناطق باسم مجلس النواب عبد الله بليحق ما تردد من أنباء بشأن حدوث إطلاق نار بالقرب من مقر المجلس.

وأكد بليحق عبر صفحته بموقع “فيسبوك” أن ما تناقلته عدد من صفحات التواصل الإجتماعي وبعض القنوات من شائعات بشأن وجود إطلاق نار قرب مقر مجلس النواب لا أساس له من الصحة مبينا أن جلسة البرلمان استمرت بشكلها الطبيعي حتى تقرر تعليقها إلى ما بعد عيد الأضحى لعدم توفر نصاب 120 صوت موافق على الميزانية.

ودعا بليحق لعدم الانجرار وراء الشائعات وعدد من الصفحات المزورة والوهمية التي تستخدم اسم مجلس النواب وتنسخ نص التصريحات والأخبار والصور وتقوم بإعادة نشرها.

وأضاف بليحق “نُخلي مسؤليتنا القانونية عن أي مواد تنشر (بالصفحات المزيفة) وتتحمل أي مؤسسة مسؤولية أي أخبار أو مواد مغلوطة أو غير صحيحة تُنشر من غير الصفحات الرسمية”.