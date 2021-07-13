بليحق: لا صحة لإطلاق نار قرب مقر «النواب».. وجلسة «الميزانية» استمرت بشكل طبيعي

نفى الناطق الرسمى باسم مجلس النواب عبدالله بليحق، بـ«شكل قاطع» ما أثير عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأن «وجود إطلاق نار قرب مقر مجلس النواب»، مؤكدا استمرار جلسة مناقشة مشروع قانون الميزانية العامة للدولة «بشكل طبيعي».

وحذر بليحق في بيان، من تبعات «الإنجرار وراء شائعات»، تروجها صفحات «مزورة ووهمية تستخدم اسم مجلس النواب».

– بليحق: تعليق جلسة مناقشة مشروع قانون الميزانية إلى بعد العيد

– مصدر لـ«بوابة الوسط»: «النواب» ينهي جلسته دون البت في مشروع قانون الميزانية

وفي وقت سابق اليوم، أعلن بليحق تعليق المداولات بشأن مشروع قانون الميزانية العامة للدولة إلى ما بعد عيد الأضحى المبارك؛ لحين «توافر النصاب القانوني للتصويت» على المشروع. وقال إن بعض أعضاء المجلس احتجوا بـ«عدم توافر النصاب القانوني» للتصويت على مشروع قانون الميزانية، ليحال الأمر إلى اللجنة التشرعية والدستورية بالمجلس.

وأوضح أن اللجنة أفتت استنادا إلى «الإعلان الدستوري والقانون رقم (04) لسنة 2014» بضرورة «توفر نصاب 120 صوتا موافق على مشروع قانون الميزانية». وأضاف: «وحيث بلغ عدد النواب الحاضرين بجلسة اليوم 82 نائبا بمن فيهم المعترضين الرافضين للميزانية فقد علقت الجلسة إلى بعد عيد الأضحى لحين توفر النصاب القانوني اللازم للتصويت على مشروع القانون».



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