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ناجي مختار: مواقف المشري لا تعبر عن مجلس الدولة 

تم النشر منذُ 29 دقيقة
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24 – خبر

قال رئيس الكتلة الوطنية لما يسمى  بمجلس الدولة الاستشاري، ناجي مختار، إن خالد المشري يعتبر رئيسًا تسييريًا للمجلس بدء من يوم غد الأربعاء .

مختار أضاف في تصريحات صحفية له  أن أي مواقف تصدر عن المشري بدء من غدًا تمثل رأيه الشخصي فقط، ولا تمثل مجلس الدولة.

وشدد على أن رأي المشري فيما يخص ملف توحيد المؤسسة العسكرية وإجراء الانتخابات والمناصب السيادية يمثل رأيه الشخصي وفقط.

وأوضح أن ذلك جاء وفق النظام الداخلي للمجلس الذي تقرر فيه إقامة الانتخابات التجديد لرئاسة مجلس الدولة.

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اخبار ليبيا 24

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تعليقات

  • لطمه جاءت في وقتها لنموذج سيئ من الانتهازيين يجب ان يحاول الي أقرب مصحه نفسيه أتعبه المزايده علي وهم أسمه ثورة فبراير في ليبيا وكثرة التملق لتركيا حتي اصبح بوق تركيا الأجوف

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  • ليبي+ ليبي= الأصلاح الليبي:
    13 يوليو، 2021 الساعة 4:04 م

    ماتوا واستشهدوا وهجروا الوطنين الليبيين الي يغاروا على بلادهم …!!
    وجونل الديوث واالخونة والضالين واتباع الاستعمار .. وداروا ما يبوا في هالشعب المسكين … !!
    والله ما يسووا حبة من تراب رملة ليبيا ..
    وأنجازات عمل علبها الالاف من ايادي الليبيين والليبيات لرفع قيمة الدولة الليبية بين دول العالم ـ
    قبل ما نشوفوا خلايقكم ..!!!

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