شكري: أكدت خلال لقائي بأعضاء الاتحاد الأوروبي على ضرورة إجراء الانتخابات الليبية في موعدها

أوضح وزير الخارجية المصري، سامح شكري، أنه أجرى مشاورات مع أعضاء الاتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية، تؤكد على مخرجات مجلس الأمن ومؤتمر برلين 2، من إجراء الانتخابات الليبية في موعدها، وخروج القوات الأجنبية والمرتزقة من البلاد.

وذكر خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “على مسؤوليتي” عبر قناة “صدى البلد”، نقلتها صحيفة “الشروق” المصرية، أن هناك توافق دولي واسع وترقب لما تتخذه حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، لتنفيذ هذه المخرجات، لافتًا إلى تناول الملف الليبي بين أعضاء مجلس الأمن، في جلسة الخميس المقبل.

وأوضح الوزير المصري، أن مجلس الأمن يراعي العناصر التي تم على أساسها اعتماد حكومة الوحدة المؤقتة، والتعامل معها وتعزيز العناصر التي تؤدي لاستعادة ليبيا ووحدة أراضيها، وأن هناك توافق دولي واسع على خروج المرتزقة من ليبيا.

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