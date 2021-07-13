بليحق: لا صحة لشائعات إطلاق نار قرب مقر مجلس النواب 

نفى المتحدث باسم مجلس النواب عبد الله بليحق إطلاق نار قرب مقر المجلس اليوم الثلاثاء.

وقال بليحق في تدوينة عبر “فيسبوك”، رصدتها “الساعة 24”: “ننفي نفياً قاطعاً ما تناقلته عدد من صفحات التواصل الاجتماعي وبعض القنوات من شائعات بشأن وجود إطلاق نار قرب مقر مجلس النواب”.

وأكد المتحدث باسم مجلس النواب أن “الجلسة استمرت بشكلها الطبيعي ولا صحة لوجود إطلاق نار ، وعلقت الجلسة إلى بعد عيد الأضحى لعدم توفر نصاب 120 صوت موافق على الميزانية”.

ونبه بليحق وسائل الإعلام التي تنقل مثل هذه الأخبار الزائفة، إلى عدم الانجرار وراء الشائعات وعدد من الصفحات المزورة والوهمية التي تستخدم اسم مجلس النواب وتنسخ نص التصريحات والأخبار والصور وتقوم بإعادة نشرها.