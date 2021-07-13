بليحق ينفي ما تناقلته عدد من صفحات التواصل الاجتماعي بشأن وجود إطلاق نار قرب مقر مجلس النواب

نفى المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبد الله بليحق، اليوم الثلاثاء، ما تناقلته عدد من صفحات التواصل الإجتماعي وبعض القنوات من إشاعات بشأن وجود إطلاق نار قرب مقر مجلس النواب والجلسة أستمرت بشكلها الطبيعي ولا صحة لوجود إطلاق نار، وعلقت الجلسة إلى بعد عيد الأضحى لعدم توفر نصاب 120 صوت موافق على الميزانية، مضيفاً: “ننبه وسائل الإعلام التي تنقل مثل هذا الأخبار الزائفة”.

بلحيق، وفي إيجاز صحفي، قال: “نؤكد على عدم الإنجرار وراء الاشاعات وعدد من الصفحات المزورة والوهمية التي تستخدم اسم مجلس النواب وتنسخ نص التصريحات والأخبار والصور وتقوم باعادة نشرها فلا توجد لدينا أي صفحة رسمية أو غير رسمية أو حساب رسمي او غير رسمي عدا حساب الرسمي هذا وصفحة مجلس النواب الليبي، الرجاء الانتباه ونُخلي مسؤليتنا القانونية عن أي مواد تنشر بها وتتحمل أي مؤسسة مسؤولية أي أخبار أو مواد مغلوطة أو غير صحيحة تُنشر من غير صفحاتنا الرسمية”.

شارك هذا الموضوع: اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)

انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)

