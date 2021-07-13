وكيل وزارة المواصلات: إجلاء ألفي ليبي عالق في تونس

أكد وكيل وزارة المواصلات ورئيس اللجنة الوزارية الخاصة بالعالقين الليبيين في تونس، وسام الإدريسي، أنه تم تشديد الإجراءات الصحية للعابرين إلى ليبيا.

وقال الإدريسي في تصريحات صحفية رصدتها “الساعة 24″، أنه تم إجلاء 500 ليبي عالق في تونس عبر رحلات جوية و1500 آخرين برّا، بعد قرار الفتح الجزئي.

وأضاف: “وضعنا آلية لإجراء تحاليل كورونا لليبيين الراغبين في العودة إلى بلادهم في مختبرات تونسية معتمدة”، موضحا أنه في حال كانت نتيجة التحليل سلبية نوجههم إلى المعبرين الجوي أو البري للعودة، وفرض حجر صحي ذاتي عليهم لمدة أسبوع.

وتابع: “إذا ساءت حالة أي مواطن ليبي يعزل في أحد مراكز العزل بالتنسيق مع وزارة الصحة التونسية إلى أن يشفى”.