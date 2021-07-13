وزير الداخلية يستعرض الخطط الأمنية لحماية مصادر الطاقة الكهربائية

عقد وزير الداخلية العميد خالد مازن، صباح اليوم الثلاثاء، اجتماعا مع مدير الإدارة العامة لحماية الطاقة الكهربائية العميد سنوسي صالح ومعاونه رائد محمد الشيباني.

وتناول الاجتماع مناقشة الخطط والإجراءات المتخذة من قبل الإدارة في المحافظة على مصادر الطاقة الكهربائية ووضع الترتيبات اللازمة لحمايتها بالتعاون مع الجهات المختصة للحد من الاعتداءات على هذه المصادر، وكذلك التطرق للصعوبات التي تواجه الإدارة وايجاد الحلول لها.

واستمع وزير الداخلية لشروح وافية من قبل مدير الإدارة حول سير العمل بها والجهود التي تبذل في المحافظة على مصادر الطاقة الكهربائية وكذلك ضبط المخربين والعابثين بهذه المحطات.