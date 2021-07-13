نشرة الصيد البحري المتوقعة اليوم الثلاثاء (13 يوليو 2021)

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من هبوب رياح شمالية غربية نشطة هذه الليلة وغدا على ساحل زوارة، وتكون شمالية شرقية مساء غد على الساحل الممتد من شحات الى طبرق، تصل سرعتها إلى 25 عقدة.

الساحل من رأس أجدير إلى سرت

• الرؤية جيدة.

• البحر خفيف الموج الى قليل الاضطراب.

• السماء صافية إلى ظهور بعض السحب غدا على الساحل من زوارة الى طرابلس.

• الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية، سرعتها بين 05 و20 عقدة، تصل الليلة وغدا إلى 25 عقدة على ساحل زوارة.

• ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و1.50 متر.

• درجة حرارة سطح البحر بين 25 و26 درجة مئوية.

الساحل من الخليج إلى طبرق

• الرؤية جيدة.

• البحر خفيف الموج الى قليل الاضطراب.

• السماء صافية إلى قليلة السحب.

• الرياح بحرية الى شمالية شرقية على الساحل الممتد من الخليج الى بنغازي، وتكون شمالية شرقية على باقي الساحل، سـرعتها بين 05 و20 عقدة، تصل مساء غد إلى 25 عقدة على الساحل من شحات الى طبرق.

• ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و1.50 متر، تصل مساء غد الى 2.00 علي الساحل من درنة الى طبرق.

• درجة حرارة سطح البحر بين 25 و26 درجة مئوية.

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