القطراني: حكومة الوحدة وبكامل أجهزتها لن تدخر جهدًا لإعادة المسار الديمقراطي إلى الطريق الصحيح

ليبيا – التقى النائب الأول لرئيس مجلس حسين القطراني أمس الإثنين بكل من رئيس حزب الإجماع الوطني الديمقراطي الشريف الوافي ورئيس الهيئة العليا لتحالف القوى الوطنية توفيق الشهيبي، وذلك للاستماع إلى وجهات نظرهم حول العديد من الملفات، وأهمها دور حكومة الوحدة واستراتيجياتها للدفع بالعملية السياسية، بغية الوصول الى الاستحقاق الانتخابي المزمع تنفيذه نهاية العام الجاري.

القطراني أكد بحسب المكتب الإعلامي لحكومة الوحدة أن الحكومة وبكامل أجهزتها لن تدخر جهدًا لإعادة المسار الديمقراطي إلى مساره الصحيح؛ بحيث تتولى الأمة الليبية مهمة اختيار من يمثلها سواء في الانتخابات الرئاسية والتشريعية.

وأشار القطراني إلى أن الحكومة في انتظار التئام الحوار السياسي والخروج بالقاعدة الدستورية المراد الاستناد إليها في الانتخابات القادمة بعد المصادقة عليها من قبل الجهات المختصة.

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