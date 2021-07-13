راديو سوكنة ينظم مسابقة مذيع المستقبل لطلبة المدارس

نظم راديو سوكنة اف ام مسابقة مذيع المستقبل الأولى من نوعها، بمشاركة 27 طالبا وطالبة من مختلف مدارس المدينة، والتي كانت بابا لعشرة طلاب للعمل مباشرة في الإذاعة بعد تفوقهم على أقرانهم.
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قناة ليبيا
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