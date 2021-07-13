رشوان: الميزانية المقدمة للبرلمان غير مقتعة

سوزان الغيطاني – بوابة إفريقيا الإخبارية(خاص) |

13 July, 2021

أكد المحلل الاقتصادي سعيد رشوان أن قيمة الميزانية المقدمة من حكومة الوحدة الوطنية لمجلس النواب غير مقتعة خاصة وأن عمر الحكومة سينتهي مع نهاية هذا العام.

وقال رشوان في تصريح لبوابة إفريقيا الإخبارية إنن إعداد الميزانية كان خاطئ ومناقشتها أيضا اتسم بالخطأ لكنها في كل الأحوال ميزانية يجب أن تعبر عن مرحلة معينة ومحدودة ولا يجب أن تشمل التحرك في مجالات التنمية والاستثمار التنموي وإنما تركز على أهداف محددة وهي المرتبات ومصروفات القطاعات الصحية والتعليمية والإنفاق الخدمي مبينا أنه حتى إذا لم يتم اعتماد قانون الميزانية فإن القانون المالي للدولة يعطي الحكومة أحقية صرف 1على 12 من الميزانية حتى يتم صرف الميزانية.

وشدد رشوان على أن قيمة الميزانية المقدمة من الحكومة غير مقنعة خاصة في الإنفاق التنموي خاصة وأن عمر الحكومة سينتهي يوم 24 ديسمبر من العام الجاري.

وأضاف أعتقد أن الحكومة لها الحق في عمل برامج محدودة لتحسين شبكة الكهرباء أو تطلب قيمة مالية لوزارة الصحة لاستيراد أدوية وكذلك الدعم لتغطي فترة الخمس أشهر المتبقية من عمرها فقط كما يتوجب عليها توحيد المؤسسات المالية والعسكرية والأمنية وتحقيق المصالحة الوطنية أما باقي الأشياء وخاصة التنموية فستكون مسؤولية الحكومة القادمة المنتخبة.