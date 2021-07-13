تعليق جلسة مناقشة ميزانية الدولة إلى بعد عيد الأضحى

علق مجلس النواب جلسته المستأنفة اليوم لمواصلة النقاش حول بند مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للعام الحالي إلى ما بعد عيد الأضحى المبارك، لحين توفر النصاب القانوني اللازم للتصويت على مشروع قانون الميزانية.

وقال الناطق باسم مجلس النواب، عبد الله بليحق، إن عددا من النواب اعترضوا على عدم توفر النصاب القانوني للتصويت على المشروع، مشيرا إلى أن اللجنة التشريعية والدستورية بالمجلس أفتت بضرورة توفر نصاب 120 صوتا موافقا على مشروع قانون الميزانية، في حين بلغ عدد النواب الحاضرين بجلسة اليوم 82 نائبا، من بينهم معترضون ورافضون للميزانية.

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