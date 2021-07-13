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لتأجيل اعتماد الميزانية ..  “المدني” : مليشيات البركان ستتحرك لوقف مهزلة النواب

تم النشر منذُ 44 دقيقة
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا  24 – خبر

هدد المدعو عبد المالك المدني الناطق السابق باسم ما يسمى بـ”مليشيات بركان الغضب”  – إحدى المليشيات التي كانت تمارس الإرهاب تحت مظلة حكومة الوفاق-  بتحرك الميليشيات المسلحة الموالية للاحتلال التركي لوقف ما أسماه “المهزلة” التي تحدث في الشارع الليبي هذه الأيام .

المدني قال في تغريدة له عبر تويتر، “سيكون هناك حراك قوي وموقف جاد من رجال بركان الغضب  لإيقاف هذه المهزلة”، مضيفًا أنه المليشيات  لن نقف مكتوفي الأيدي أمام هذه الفوضى”، حسب وصفه .

وتتزامن تصريحات المدعو المدني مع عقد مجلس النواب جلساته في طبرق اليوم الثلاثاء للبت في مشروع الميزانية، المقدمة من قيل الحكومة برئاسة عبدالحميد الدبيبة.

وتواجه الميزانية ولادة متعثرة داخل أروقة النواب، ولم تحظَ حتى الآن بثقة المجلس الذين ما زالوا في حالة جدل وخلاف كبير حول آلية اعتمادها وسط رفض واسع لقيمتها التي تتجاوز ميزانيات الحكومات السابقة، حيث بلغت 20 مليار دينار للتنمية، بجانب 12 مليار دينار تسييرية، 5 مليار دينار للطوارئ.

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