ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ سرت |

13 July, 2021

شرعت كافة المصارف التجارية العاملة بسرت فى توزيع السيولة النقدية على زبائن المصارف وخاصة بعد أستلام المصارف سيولة نقدية لاكثر من خمسة وثلاثون مليون دينار ليبى مخصصة لهم بمناسبة عيد الأضحى المبارك

وقال مدير مكتب الاعلام ببلدية سرت الصحفي محمد الاميل ان مصرفي الوحدة الرئيسيى والجامعة بسرت شرعا اليوم فى تسليم زبائنة سيولة نقدية قدرها ألفين دينار للصف الواحد بينما شرع مصرف التجارة والتنمية بسرت فى توزيع السيولة للزبائن ألف دينار للصف الواحد كما شرع مصرفي الصحاري والجمهور سرت وأبوهادي فى توزيع السيولة النقدية بين ألفين دينار وتلاثة ألاف دينار للصف

كما وزع مصرف شمال افريقيا بسرت سيولة نقدية تصل الى تلاثة ألاف دينار ،هدا توزع السيولة النقدية بالمصارف عن طريق المندوبين المكونات الإجتماعية لقبائل سرت باستثناء مصرف التجارة والتنمية سرت بالتعامل مع الشباك مباشرة