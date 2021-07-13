شرعت كافة المصارف التجارية العاملة بسرت فى توزيع السيولة النقدية على زبائن المصارف وخاصة بعد أستلام المصارف سيولة نقدية لاكثر من خمسة وثلاثون مليون دينار ليبى مخصصة لهم بمناسبة عيد الأضحى المبارك
وقال مدير مكتب الاعلام ببلدية سرت  الصحفي محمد الاميل  ان مصرفي الوحدة الرئيسيى والجامعة بسرت شرعا اليوم فى تسليم زبائنة سيولة نقدية قدرها ألفين دينار للصف الواحد بينما شرع مصرف التجارة والتنمية بسرت فى توزيع السيولة للزبائن ألف دينار للصف الواحد كما شرع مصرفي الصحاري والجمهور سرت وأبوهادي فى توزيع السيولة النقدية بين ألفين دينار وتلاثة ألاف دينار للصف
كما وزع مصرف شمال افريقيا بسرت سيولة نقدية تصل الى تلاثة ألاف دينار ،هدا توزع السيولة النقدية بالمصارف عن طريق المندوبين المكونات الإجتماعية لقبائل سرت باستثناء مصرف التجارة والتنمية سرت بالتعامل مع الشباك مباشرة