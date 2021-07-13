الزناتي يطلع على احتياجات المرافق الصحية ببلدية زوارة

ليبيا – اجتمع وزير الصحة بحكومة الوحدة علي الزناتي اليوم الثلاثاء مع مدير مستشفى زوارة البحري؛ لبحث الوضع الصحي للمرافق الصحية داخل البلدية، وذلك بحضور رئيس قسم الأشعة بالمستشفى، ومدير إدارة الخدمات الصحية زوارة، وعضو المجلس البلدي زوارة، ومدير إدارة الموارد البشرية ومستشاري وزير الصحة.

الاجتماع عرض بحسب مكتب إعلام الوزارة كافة احتياجات المرافق الصحية، والمشاكل التي تعيق تقديم الخدمات الطبية للمواطنين، ومن أهمها استكمال مشروع صيانة مستشفى زوارة العام، وتوفير احتياجات مستوصف أبي كماش، باعتباره مستوصفًا يستقبل حالات إسعاف الحوادث، نظرًا لوجوده على الطريق الساحلي، كما تم النظر في وضع مركز الأسنان والعلاج الطبيعي المتوقفة.

وفي ختام الاجتماع، اتخذ وزير الصحة جُملة من الإجراءات العاجلة ومن أهمها: التواصل مع وزير التعليم العالي لبحث مشكلة استغلال معهد التمريض التابع لمستشفى زوارة البحري، من جهة أخرى.

كما أعطى تعليماته العاجلة لتخصيص جهاز أشعة السينية للمستشفى، وإيجاد حلول عاجلة بشأن العناصر الطبية والطبية المساعدة المتعاونة مع المستشفى والمتوقفين عن العمل بسبب الالتزامات المالية.

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