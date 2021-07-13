السفارة الألمانية: الاتفاق على الأساس القانوني والدستوري لانتخابات ليبيا أمر ضروري

أكدت السفارة الألمانية في ليبيا أنه «لا يزال الاتفاق على الأساس القانوني والدستوري لانتخابات 24 ديسمبر أمرا ضروريا»، وذلك عقب لقاء رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح مع القائم بأعمال السفارة الألمانية في ليبيا ديفيد جوديتش في العاصمة طرابلس.

وذكرت، في تغريدة عبر الحساب الرسمي للسفارة الألمانية في طرابلس، إنه «من المشجع السماع أن تسجيل الناخبين لانتخابات 24 ديسمبر يسير بشكل جيد»، موجها الشكر إلى السايح على «الاستقبال الحار في طرابلس».

وخلال اللقاء، الذي عقد بمقر وزارة الخارجية في طرابلس، اليوم الثلاثاء، أكد الجانبان ضرورة تنفيد مخرجات مؤتمر برلين الثاني، ومن بينها إجراء الانتخابات في موعدها المحدد في 24 ديسمبر المقبل.

واستضافت العاصمة الألمانية برلين مؤتمرا دوليا حول ليبيا (مؤتمر برلين 2) في 23 يونيو الماضي، وخلص إلى بيان ختامي من 57 بندا، بينها إخراج القوات الأجنبية والمرتزقة من البلاد، وإجراء الانتخابات العامة في موعدها نهاية العام، والامتناع عن التدخل في الشؤون الداخلية الليبية، والالتزام بحظر توريد الأسلحة.