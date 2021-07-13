الترجمان: الطريق الساحلي خالي من الألغام ومخلفات الحرب

أكد مدير عام المركز الليبي للأعمال المتعلقة بالألغام ومخلفات الحروب العقيد محمد الترجمان خلو الطريق الساحلي مصراتة سرت من الألغام ومخلفات الحرب، مشيرا إلى أن المنطقة الشاطئية، مازالت تحتاج إلى مزيد من المسح بالمياه الشاطئية.

جاء ذلك خلال لقاء جمع وزير الدولة لشؤون المهجرين وحقوق الإنسان أحمد أبوخزام اليوم الثلاثاء، مع مدير عام المركز الليبي للأعمال المتعلقة بالألغام ومخلفات الحروب بديوان مجلس الوزراء بحسب حكومة الوحدة الوطنية بموقع “فيسبوك”

داعيًا وزير الدولة لشؤون المهجرين وحقوق الإنسان إلى الاستمرار في البرامج المشتركة وفق بروتوكول التعاون المبرم مع مكتب وزير الدولة وتطويره بما يخدم المصلحة العامة في تطهير ومسح المناطق الملوثة بالألغام ومخلفات الحروب في مناطق البلاد كافة، لتسهيل وضمان عودة آمنة للنازحين لمناطقهم.

وجرى خلال اللقاء عرض المساحة المستهدفة من عمليات المسح الميداني لـ 53 منطقة يشتبه أنها ملوثة، بالإضافة إلى إسهام المركز بالشراكة مع الجهات الوطنية والدولية في تخفيف آثار الحرب على المدنيين، حيث يتواصل العمل على تنفيذ المهام الموكلة إليه.

وجرى خلال اللقاء استعراض آليه عمل المركز والجهود التي يقوم بها في مجال نزع وإزالة الألغام ومخلفات الحروب من المناطق المأهولة بالسكان، التي شهدت الاشتباكات خلال الحرب.