وهيبة : استمرار المشاورات بين الرئاسي والحكومة بشأن وزارة الدفاع

أخبار ليبيا 24 – خبر

استعرضت المتحدثة الرسمية للمجلس الرئاسي، نجوى وهيبة الخطوات التي اتخذها المجلس مع الحكومة ووزارة الصحة باتخاذ التدابير الصحية لمجابهة السلالة الجديدة من فيروس كورونا .

وهيبة أكدت، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته أمس الإثنين بطرابلس، أن رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي قد شدد خلال لقائه بوزير الصحة الدكتور “علي الزناتي”، على ضرورة وضع تدابير صحية في المنافذ الحدودية البرية والجوية والبحرية، والإسراع في تسهيل عودة الليبيين العالقين في الخارج والتقيد بما يلزم من إجراءات صحية لدى عودتهم للوطن، لضمان سلامتهم والحد من تفشي الوباء.

وفيما يخص ملف المصالحة، أعلنت وهيبة، عن قرب الإعلان عن تسمية هيئة إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، والاستمرار في عقد ملتقيات المسارات الأخرى .

وأشارت إلى أن المجلس الرئاسي نجح في توحيد المؤسسة المصرفية، واستلام المجلس الرئاسي خلال اليومين الماضيين النسخة الكاملة لتقرير المراجعة والتدقيق لحسابات المصرف المركزي، بعد قرابة ثلاث سنوات من العمل من قبل شركة “ديلويت” المتخصصة في التدقيق والمراجعة، وترحيب الصديق الكبير ونائبه علي الحبري بصدور التقرير، واستعدادهما لدراسة ما جاء فيه لوضع المقترحات قيد التنفيذ، عملا بكل ما من شأنه أن يحقق توحيد المصرف المركزي، وتم الاتفاق على عقد اجتماعات دورية لمجلس إدارة المصرف .

وأعلنت المتحدثة باسم المجلس الرئاسي، إلغاء المجلس لقرار وزارة الخارجية بتكليف عدد من المستشارين في سفارات دولة ليبيا بالخارج حفاظًا على الوحدة الوطنية، والمعايير المهنية.

وأشارت إلى أن المجلس سيتخذ خطوات مماثلة قريبًا، وبعد استكمال مشاوراته، بتكليف شخصية توافقية تكلف بمهام وزير الدفاع، وعدد من الوكلاء في إطار جهوده الرامية لتوحيد المؤسسة العسكرية، بعد توصل لجنة 5+5 إلى افتتاح الطريق الساحلي الرابط بين سرت ومصراتة .

وفي معرض ردها على أسئلة الصحفيبن، حول تصريح عضو المجلس الرئاسي موسى الكوني بإصدار مرسوم بقوة القانون لإصدار قاعدة دستورية لإجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها، أكدت أن المجلس الرئاسي ولعدم توصل ملتقى الحوار مؤخرًا إلى قاعدة دستورية فإنه يسعى جاهدا لإحداث توافق بين مجلسي النواب والدولة، لإصدار قاعدة دستورية والالتزام بخارطة الطريق من أجل تسليم السلطة لجهة منتخبة .