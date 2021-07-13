مدينة البيضاء تطالب بالالتزام بموعد الانتخابات

طالب أهالي مدينة البيضاء بإجراء الانتخابات في موعدها المحدد وبلا تأخير، وبالالتزام باتفاق جنيف بما يحقق مشروع المصالحة الوطنية، وتوحيد الشعب الليبي.
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قناة ليبيا
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