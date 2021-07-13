محمد الترجمان: الطريق الساحلي خالٍ من الألغام ومخلفات الحرب

استقبل وزير الدولة لشؤون المهجرين وحقوق الإنسان “أحمد أبوخزام” اليوم الثلاثاء، مدير عام المركز الليبي للأعمال المتعلقة بالألغام ومخلفات الحروب العقيد “محمد الترجمان”.

وتم خلال اللقاء، الذي عقد بديوان مجلس الوزراء، بحث آليه عمل المركز والجهود التي يقوم بها في مجال نزع وإزالة الألغام ومخلفات الحروب من المناطق المأهولة بالسكان، التي شهدت الاشتباكات خلال الحرب.

كما تم عرض المساحة المستهدفة من عمليات المسح الميداني لـ 53 منطقة يشتبه أنها ملوثة، بالإضافة إلى إسهام المركز بالشراكة مع الجهات الوطنية والدولية في تخفيف آثار الحرب على المدنيين، والذي ما يزال العمل جاريا على قدم وساق في تنفيذ المهام الموكلة إليه.

وأكد مدير المركز، خلو الطريق الساحلي مصراتة سرت من الألغام ومخلفات الحرب، مشيرا إلى أن المنطقة الشاطئية، مازالت تحتاج إلى مزيد من المسح بالمياه الشاطئية.

من جهته، أشاد وزير الدولة بالجهود المبذولة من فريق العمل بالمركز، داعيًا إلى الاستمرار في البرامج المشتركة وفق بروتوكول التعاون الموقع مع مكتب وزير الدولة وتطويره بما يخدم المصلحة العامة في تطهير ومسح المناطق الملوثة بالألغام ومخلفات الحروب في مناطق البلاد كافة، لتسهيل وضمان عودة آمنة للنازحين لمناطقهم.