الأمم المتحدة: إطلاق مشروع «مكون ليبيا» لتفكيك شبكات الاتجار بالبشر

أعلن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، اليوم الثلاثاء، عن إطلاق السلطات الليبية بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة «مكون ليبيا» في إطار المشروع الإقليمي لـ«تفكيك شبكات الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين في شمال أفريقيا».

ويمول هذا المشروع من قبل الاتحاد الأوروبي، من خلال الصندوق الائتماني للاتحاد الأوروبي من أجل أفريقيا، وينفذه مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.

وقال مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، في بيان، إن المشروع يهدف إلى تعزيز قدرات السلطات الليبية لمنع كل أشكال الجريمة المنظمة، بما في ذلك الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، وذلك في إطار اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والبروتوكولات المكملة لها والتي ليبيا دولة طرف فيها.

و«مكون ليبيا» مشروع سيركز على رفع قدرات الكشف والتصدي لدى جهات إنفاذ القانون والخطوط الأمامية بما في ذلك الإخصائيون الصحيون والاجتماعيون المتصدية لهذه القضية، وكذلك بناء المهارات وتبادل المعلومات؛ الاشتراك في مراجعة الإطار القانوني؛ وتعزيز مهارات مسؤولي العدالة الجنائية في قضايا تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر، وذلك مع التركيز على أطر التعاون الإقليمي والدولي.