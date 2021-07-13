لغياب النصاب.. تعليق جلسة “النواب” الخاصة بقانون الميزانية

أفاد المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق، أن مجلس النواب واصل في جلسته الرسمية، اليوم الثلاثاء، لمداولة بند مشروع قانون الميزانية العامة لعام 2021.

وقال المتحدث: عقب اعتراض عدد من النواب على عدم توفر النصاب القانوني للتصويت على مشروع قانون الميزانية؛ أحيل الأمر للجنة التشريعية والدستورية بالمجلس والتي أفتت وفقاً للإعلان الدستوري والقانون رقم (04) لسنة 2014 بضرورة توفر نصاب 120 صوتًا موافقًا على مشروع قانون الميزانية.

وأشار إلى أن عدد النواب الحاضرين بجلسة اليوم بلغ 82 نائبًا بمن فيهم المعترضين الرافضين للميزانية.

وأضاف “بليحق” أن الجلسة علقت إلى بعد عيد الأضحى، إلى حين توفر النصاب القانوني اللازم للتصويت على مشروع قانون الميزانية العامة للدولة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية