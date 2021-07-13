العقيد محمد الترجمان يؤكد خلو “الطريق الساحلي” من الألغام ومخلفات الحرب

استقبل وزير الدولة لشؤون المهجرين وحقوق الإنسان، أحمد أبوخزام، مدير عام المركز الليبي للأعمال المتعلقة بالألغام ومخلفات الحروب العقيد محمد الترجمان.

وناقش اللقاء، بحث آلية عمل المركز والجهود التي يقوم بها في مجال نزع وإزالة الألغام ومخلفات الحروب من المناطق المأهولة بالسكان، التي شهدت الاشتباكات خلال الحرب.

كما تم عرض المساحة المستهدفة من عمليات المسح الميداني لـ 53 منطقة يشتبه أنها ملوثة، إضافة إلى إسهام المركز بالشراكة مع الجهات الوطنية والدولية في تخفيف آثار الحرب على المدنيين، والذي ما يزال العمل جارِ على قدم وساق في تنفيذ المهام الموكلة إليه.

وأكد مدير المركز، خلو الطريق الساحلي مصراتة سرت من الألغام ومخلفات الحرب، مشيرا إلى أن المنطقة الشاطئية، مازالت تحتاج إلى مزيد من المسح بالمياه الشاطئية.

من جهته، أشاد وزير الدولة، بالجهود المبذولة من فريق العمل بالمركز، داعيًا إلى الاستمرار في البرامج المشتركة وفق بروتوكول التعاون الموقع مع مكتب وزير الدولة وتطويره بما يخدم المصلحة العامة في تطهير ومسح المناطق الملوثة بالألغام ومخلفات الحروب في مناطق البلاد كافة، لتسهيل وضمان عودة آمنة للنازحين لمناطقهم، وفقا لما نقلته الوكالة الليبية للأنباء.

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