الزغيد: مشروع الميزانية لم يتضمن دعم قيادة الجيش

أكد عضو مجلس النواب إبراهيم الزغيد أن مشروع الميزانية العامة للدولة للعام 2021 لم يتضمن أي دعم لقيادة الجيش.

وقال الزغيد في تصريح لبوابة إفريقيا الإخبارية إنه حدث جدال حول النصاب القانوني لاعتماد الميزانية ولحسم الأمر تم عرضه على اللجنة التشريعية بمجلس النواب التي اجتمعت في حينه وأكدت أن النصاب القانوني لاعتماد الميزانية هو 120 صوت إلا أن هذا العدد لم يكن حاضرا لجلسة البرلمان اليوم الثلاثاء لذلك علقت الجلسة على أن تعقد بعد عيد الأضحى.

وأضاف الزغيد أن الميزانية لم تتضمن أي دعم للقيادة العامة للجيش الليبي المدعومة من مجلس النواب لأنها حاربت الإرهاب وبالتالي فإنها تستمد شرعيتها من مجلس النواب حتى يتم توحيد المؤسسة العسكرية في القريب العاجل.

وأشار الزغيد إلى أن النواب ناقشوا أيضا تسمية وزير للدفاع وطالبوا رئيس الحكومة تسمية وزير للدفاع وعرضه على مجلس النواب للتصويت عليه.

ولفت الزغيد إلى أنه جرى يوم أمس الاثنين عرض مشاريع قانون انتخاب رئيس الدولة ومجلس النواب الجديد والقاعدة الدستورية وجرى توزيع مشاريع هذه القوانين على أعضاء مجلس النواب