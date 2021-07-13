المنفي: متمسكون بموعد الانتخابات ودعم اللجنة العسكرية

جدد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي تأكيد تمسكه بموعد إجراء الانتخابات في نهاية ديسمبر من العام الجاري ودعم عمل اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 ووقف إطلاق النار وتوحيد المؤسسات.

جاء ذلك خلال لقاء جمع اليوم الثلاثاء المنفي وزير الداخلية السابق السيد فتحي باشاغا للتباحث حول الانتخابات والاستحقاقات القادمة بحسب المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي.

وأثنى باشاغا على دور المجلس الرئاسي في معالجة الانقسامات الحاصلة في المؤسسات ودوره المهم في إنشاء مفوضية للمصالحة الوطنية تكون بمثابة نقطة بداية وقاعدة أساسية للم الشمل وجمع الفرقاء الليبيين في المناطق والمدن كافة.