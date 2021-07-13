نوزيع سيولة نقدية في مصارف سرت بمناسبة عيد الأضحى

بدأت المصارف التجارية العاملة بسرت توزيع السيولة النقدية على زبائنها، بعد استلام أكثر من 35 مليون دينار ليبى سيولة نقدية بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وقال مكتب الاعلام ببلدية سرت لـ«بوابة الوسط» إن مصرفي الوحدة الرئيسي والجامعة بسرت شرعا اليوم فى تسليم زبائنهما سيولة نقدية قدرها ألفين دينار للصف الواحد.

وأضاف إن «مصرف التجارة والتنمية بسرت شرع فى توزيع السيولة للزبائن ألف دينار للصف الواحد، في حين وزع مصرفا الصحاري والجمهور سرت وأبوهادي بين 2000 و3000 آلاف للصف».أما مصرف شمال افريقيا بسرت فقد وزع 3 ألاف دينار.

ويوزع مندوبو المكونات الإجتماعية لقبائل سرت السيولة النقدية الخاصة بالمصارف، باستثناء مصرف التجارة والتنمية سرت الذي يجري يتعامل زبائنه مع الشباك مباشرة.

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