المنفي يبحث مع باشاغا ملف الانتخابات والاستحقاقات القادمة

التقى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا وذلك للتباحث حول الانتخابات والاستحقاقات القادمة.

وأثنى باشاغا على دور المجلس الرئاسي في معالجة الانقسامات الحاصلة في المؤسسات ودورهم المهم في إنشاء مفوضية للمصالحة الوطنية تكون بمثابة نقطة بداية وقاعدة أساسية للم الشمل وجمع الفرقاء الليبيين في المناطق والمدن كافة.

بدوره أكد رئيس المجلس الرئاسي تمسكه بموعد إجراء الانتخابات في نهاية ديسمبر من العام الجاري ودعم عمل اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 ووقف إطلاق النار وتوحيد المؤسسات.

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