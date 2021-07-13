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المنفي يبحث مع باشاغا ملف الانتخابات والاستحقاقات القادمة

تم النشر منذُ 14 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

التقى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا وذلك للتباحث حول الانتخابات والاستحقاقات القادمة.

وأثنى باشاغا على دور المجلس الرئاسي في معالجة الانقسامات الحاصلة في المؤسسات ودورهم المهم في إنشاء مفوضية للمصالحة الوطنية تكون بمثابة نقطة بداية وقاعدة أساسية للم الشمل وجمع الفرقاء الليبيين في المناطق والمدن كافة.

بدوره أكد رئيس المجلس الرئاسي تمسكه بموعد إجراء الانتخابات في نهاية ديسمبر من العام الجاري ودعم عمل اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 ووقف إطلاق النار وتوحيد المؤسسات.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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