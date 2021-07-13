«المنفي» يبحث مع «باشاغا» إجراء الانتخابات والاستحقاقات القادمة

التقى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، اليوم الثلاثاء، وزير الداخلية بحكومة الوفاق السابقة فتحي باشاغا، وذلك للتباحث حول الانتخابات والاستحقاقات القادمة.

وحسب بيان أصدر المجلس الرئاسي، فقد أثنى «باشاغا» على دور المجلس الرئاسي في معالجة الانقسامات الحاصلة في المؤسسات ودورهم المهم في إنشاء مفوضية للمصالحة الوطنية تكون بمثابة نقطة بداية وقاعدة أساسية للم الشمل وجمع الفرقاء الليبيين في المناطق والمدن كافة.

وأكد رئيس المجلس الرئاسي على تمسكه بموعد إجراء الانتخابات في نهاية ديسمبر من العام الجاري ودعم عمل اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 ووقف إطلاق النار وتوحيد المؤسسات.