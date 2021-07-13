ليبيا الان

رئيسم قسم العزل في سرت ينفي استقبال إصابات بالسلالة المتحورة «دلتا»

تم النشر منذُ 16 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

نفى رئيس قسم العزل بمستشفى بن سينا التعليمي في سرت، الاستشاري الدكتور عبدالله الأحول استقبال أي حالات إصابة بالسلالة المتحورة من فيروس «كورونا» المستجد «دلتا».

وقال، في تصريح إلى «بوابة الوسط»، إن الوضع الوبائي في سرت مستقر، ولا وجود لإصابات بالسلالة المتحورة.

وأوضح الأحول، وهو عضو أيضا في اللجنة الاستشارية الطبية بسرت، أن قسم العزل به إصابتان، إحداهما من بلدية خليج السدرة، وحالتهما شبه مستقرة.

وناشد وزارة الصحة والمركز الوطني لمكافحة الأمراض توفير المستلزمات الطبية والمشغلات اللازمة لمختبر «PCR» في المدينة.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

بوابة الوسط

بوابة الوسط

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك