أبو جناح يبحث مع شكشك سبل تفعيل ميزانية تنمية الجنوب

التقى نائب رئيس مجلس الوزراء رمضان أبوجناح اليوم الثلاثاء، برئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك في مقر الديوان بطرابلس.

وذكر المكتب الإعلامي لنائب رئيس مجلس الوزراء، في بيان لها، أن اللقاء بحث سبل تفعيل ميزانية تنمية الجنوب المقدرة بمليار دينار، والتي رصدها المجلس الرئاسي سابقاً من أجل مشاريع تعود على المواطنين بالفائدة، وتعزيز الشفافية في جميع المشاريع المقترح تنفيذها.

كما استعرض اللقاء العراقيل التي تحول دون تنفيذ برامج معالجة تردي الخدمات في المرافق الصحية بالجنوب، ومن ضمنها تعطل تشغيل وصيانة مستشفيات سبها وغات.

وناقش الجانبان تفعيل برنامج التتبع على سيارات الوقود للحد من تهريب الوقود وضمان وصول الوقود للمواطنين بشكل عادل.

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