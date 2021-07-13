مخالفاً للاتفاق السياسي ومتجاوزاً صلاحياته.. المشري يجتمع بشاغلي المناصب السيادية غير الشرعيين في طرابلس

اجتمع رئيس ما يسمى “المجلس الأعلى للدولة” والقيادي في تنظيم الإخوان خالد المشري، اليوم الثلاثاء، بمحافظ المركزي طرابلس الصديق الكبير ورؤساء هيئتي الرقابة ومكافحة الفساد بطرابلس سليمان الشنطي ونعمان الشيخ وديوان المحاسبة بطرابلس خالد شكشك.

المشري، الذي خالف الاتفاق السياسي وتجاوز صلاحايتها، خلال الاجتماع الذي عقده بمقر المجلس في طرابلس، بخث مسألة عدم اعتماد الميزانية فى جلسة مجلس النواب اليوم الثلاثاء، حيث اتفق، بحسب مكتبه الإعلامي، على التشديد والتدقيق في متابعة عمليات الصرف (12/1) من الميزانية، ومتابعة أي تجاوزات قد تضر بالمال العام مع مراعاة سعر الصرف الحالي للعملة الصعبة لتثبيت الأسعار في ظل الظروف الحالية.

شارك هذا الموضوع: اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)

انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)

