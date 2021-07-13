مصرف ليبيا المركزي يعلن مخصصات توزيع العملة بالمصارف التجارية

أعلن مصرف ليبيا المركزي طرابلس عن مخصصات توزيع العملة بالمصارف التجارية خلال شهر “7يوليو” 2021 .

وتبلغ قيمة المخصصات للمنطقة غريان 100 مليون دينار، وكذلك المنطقة الجنوبية أوباري فرع مصرف التجاري 15 مليون دينار ومصرف الجمهورية 10 مليون دينار ومصرف شمال أفريقيا 10 مليون دينار والاجمالي 35 مليون دينار.

كما تبلغ مخصصات المنطقة الجنوبية غات فرع المصرف التجاري 15 مليون ومصرف شمال أفريقيا 7 مليون دينار وإجمالي القيمة 22 مليون.

كما أن مخصصات المنطقة الجنوبية الكفرة بلغت قيمة فرع مصرف الوحدة 10 مليون دينار ومصرف الجمهورية 10 مليون دينار ومصرف شمال أفريقيا 7 مليون دينار وإجمالي القيمة 25 مليون دينار، وكذلك بلغت مخصصات المنطقة الشرقية فرع مصرف الوحدة 10 مليون دينار ومصرف الجمهورية 110 مليون دينار ومصرف التجاري 45 مليون دينار وإجمالي القيمة 165 مليون دينار.