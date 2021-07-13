وزير الداخلية يبحث مع رئيس مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب سُبل تسهيل استخراج جوازات السفر للمواطنين

اجتمع وزير الداخلية خالد مازن بمكتبه اليوم الثلاثاء برئيس مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب المكلف عميد يوسف مراد.
ونوقش خلال الاجتماع اجراءات تسهيل استخراج جوازات السفر للمواطنين وتذليل الصعاب التي تواجههم في استخراجها ووضع الخطط وآليات عمل لتذليل العراقيل التي تواجه المصلحة من أجل تحقيق أفضل الخدمات التي تقدمها للمواطنين وانجاح سير العمل بها.
واستعرض رئيس المصلحة للوزير الآليات المتبعة من قبل المصلحة في تقديم الخدمات للمواطنين من خلال فروعها وأقسامها على كامل التراب الليبي، وكذلك المشاكل التي تعترض سير عملها ووضع الحلول لها بما يساهم في انجاح العمل وتقديم أفضل الخدمات.
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