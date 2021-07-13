وزير الداخلية يبحث مع رئيس مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب سُبل تسهيل استخراج جوازات السفر للمواطنين

ونوقش خلال الاجتماع اجراءات تسهيل استخراج جوازات السفر للمواطنين وتذليل الصعاب التي تواجههم في استخراجها ووضع الخطط وآليات عمل لتذليل العراقيل التي تواجه المصلحة من أجل تحقيق أفضل الخدمات التي تقدمها للمواطنين وانجاح سير العمل بها.

ونوقش خلال الاجتماع اجراءات تسهيل استخراج جوازات السفر للمواطنين وتذليل الصعاب التي تواجههم في استخراجها ووضع الخطط وآليات عمل لتذليل العراقيل التي تواجه المصلحة من أجل تحقيق أفضل الخدمات التي تقدمها للمواطنين وانجاح سير العمل بها.