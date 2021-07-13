“المفوضية” تنظم حلقة نقاش حول مشاركة المرأة النازحة في العملية الانتخابية

نظمت عبر تقنية الزوم حلقة نقاش حول “مشاركة المرأة النازحة في العملية الانتخابية” بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة IOM والشبكة العربية للمرأة في الانتخابات وعدد من منظمات المجتمع المدني المهتمين بقضايا النازحين، و بحضور أكثر من 65 مشارك باحث من مختلف الدول العربية.

واستعرضت عضو المجلس رباب حلب، خلال حلقة النقاش، التي تأتي بدعوة من وحدة دعم المرأة في المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، الاستعدادات التي تعمل المفوضية على توفيرها للمرأة الليبية بصفة عامة والمرأة النازحة بشكل خاص من اجل تسهيل مشاركتها في الاستحقاق الانتخابي القادم، كما أكدت أن المفوضية ستعمل على تذليل كافة الصعوبات بحيث تتمكن المرأة النازحة من المشاركة في العملية الانتخابية في بكل سلاسة.

ومن جانبه، تحدث مدير إدارة النظم والمعلومات بالمفوضية العليا للانتخابات الدكتور جمال أبوقرين، عن تجربة الانتخابات في ليبيا وتحديث سجل الناخبين الذي تم الإعلان عنه خلال الأيام الماضية و مدى استعداد مراكز الاقتراع لاستقبال النساء النازحات في ليبيا كلن حسب مكان نزوحها.

كما تحدث الممثل عن المنظمة الدولية للهجرة IOM عن عملية النزوح وتأثيرها على العملية الانتخابية .

وتحدثت رئيسة اتحاد المرأة الأردنية و ممثلة الشبكة العربية للمرأة في الانتخابات آمنة الزعبي، تحدثت عن تجربة المرأة الأردنية في الانتخابات.

وأشارت الزعبي، إلى المشاكل التي تعاني منها النساء النازحات والأسباب التي تمنعهن من المشاركة السياسية والمعوقات التي تواجه النساء للمشاركة في العملية الانتخابية مشاركة المرأة النازحة في العملية الانتخابية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية