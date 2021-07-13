ليبيا تطلق المشروع الإقليمي لـ ” تفكيك شبكات الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين”

أطلقت ليبيا اليوم بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، المشروع الإقليمي “تفكيك شبكات الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين في شمال إفريقيا”.

وأوضح الأمم المتحدة، أن تمويل المشروع من قبل الاتحاد الأوروبي، ومن خلال الصندوق الائتماني للاتحاد الأوروبي من أجل إفريقيا، ويتم تنفيذه من قبل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.

ويهدف المشروع، وفقا لمكتب الأمم المتحدة المعني بالجريمة والمخدرات، إلى تعزيز قدرات السلطات الليبية لمنع كافة أشكال الجريمة المنظمة، بما في ذلك الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين. يتماشى البرنامج كلياً وميثاق الاتحاد الأوروبي الجديد بشأن الهجرة واللجوء، والذي يطرح الحاجة إلى تعزيز الشراكات المصممة لخدمة احتياجات الدول المستفيدة من تلك الشراكات.

ويقدّم البرنامج الإقليمي، الدعم الفني لكل من ليبيا ومصر والمغرب وتونس، لمواجهة الشبكات الإجرامية المتورطة في تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر وتبلغ ميزانيته ١٥ مليون يورو.

ويعدّ مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في ظل ولايته التنفيذية، راعياً لتنفيذ بنود اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والبروتوكولات المكملة لها.

وأشار المكتب الأممي، إلى أن ليبيا دولة طرف في هذه الاتفاقية. كما يعد المكتب شريكًا رئيسيًا للاتحاد الأوروبي في هذا المشروع ويعمل بشكل وثيق مع ليبيا.

وسيركز مكوّن ليبيا من المشروع على رفع قدرات الكشف والتصدي لدى جهات إنفاذ القانون والخطوط الأمامية بما في ذلك الأخصائيين الصحيين والاجتماعيين المتصدية لهذه القضية، وكذلك بناء المهارات وتبادل المعلومات؛ الاشتراك في مراجعة الإطار القانوني؛ وتعزيز مهارات مسؤولي العدالة الجنائية في قضايا تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر وذلك مع التركيز على أطر التعاون الإقليمي والدولي.

ويتبع المشروع نهجاً قائماً على حقوق الإنسان تمشياً مع سياسة الاتحاد الأوروبي المتمثلة في “عدم الإضرار” والالتزامات الدولية في مجال حقوق الإنسان.

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