العميد الخفيفي: فروع ومكاتب الادارة العامة للدعم المركزي بالمنطقة الشرقية تعمل ليل نهار في سبيل راحة المواطن

بحث مدير الإدارة العامة للدعم المركزي عميد محمد فتح الله، اليوم الثلاثاء، مع معاونه للمنطقة الشرقية عميد صلاح الخفيفي سبل تعزيز دور فروع ومكاتب الدعم المركزي بالمنطقة الشرقية في دعم وإسناد مديريات الأمن والاجهزة الامنية في تحقيق الأمن وضبط المخالفين للقانون وحراسة مؤسسات الدولة وتأمينها.

بحث مدير الإدارة العامة للدعم المركزي عميد محمد فتح الله، اليوم الثلاثاء، مع معاونه للمنطقة الشرقية عميد صلاح الخفيفي سبل تعزيز دور فروع ومكاتب الدعم المركزي بالمنطقة الشرقية في دعم وإسناد مديريات الأمن والاجهزة الامنية في تحقيق الأمن وضبط المخالفين للقانون وحراسة مؤسسات الدولة وتأمينها.

وخلال اللقاء، الذي عقد بالعاصمة طرابلس، بيّن عميد فتح الله بأن المهام المنوطة بمنتسبي الدعم المركزي كبيرة وتحتاج لبذل كل الجهود الممكنة لأجل إنجاح دور الادارة في نشر الأمن وتحقيق الطمأنينة في ربوع ليبيا.

وخلال اللقاء، الذي عقد بالعاصمة طرابلس، بيّن عميد فتح الله بأن المهام المنوطة بمنتسبي الدعم المركزي كبيرة وتحتاج لبذل كل الجهود الممكنة لأجل إنجاح دور الادارة في نشر الأمن وتحقيق الطمأنينة في ربوع ليبيا.

وأشار إلى أن إدارة الدعم المركزي تعمل هذه الفترة وفق جهد أمني موحد هدفه تحقيق الأمن والأستقرار في كل شبر على أرضنا الطاهرة المعطأة .

وأشار إلى أن إدارة الدعم المركزي تعمل هذه الفترة وفق جهد أمني موحد هدفه تحقيق الأمن والأستقرار في كل شبر على أرضنا الطاهرة المعطأة .

وحيا مدير الإدارة جهود منتسبي الدعم المركزي بالمنطقة الشرقية مؤكدا بأن الجهود التي تبذل من طرفهم واضحة وجلية وهي تؤكد صدق ونبل الرسالة التي يحملها منتسبي الادارة .

وحيا مدير الإدارة جهود منتسبي الدعم المركزي بالمنطقة الشرقية مؤكدا بأن الجهود التي تبذل من طرفهم واضحة وجلية وهي تؤكد صدق ونبل الرسالة التي يحملها منتسبي الادارة .

من جانبه أعطى معاون مدير الإدارة بالمنطقة الشرقية بعض الشروحات حول سير العمل الأمني الذي يخص الدعم المركزي بالمنطقة الشرقية منوها بأن فروع ومكاتب الادارة العامة للدعم المركزي بالمنطقة الشرقية تعمل ليل نهار في سبيل راحة المواطن والسهر على تأمين مؤسسات الدولة .