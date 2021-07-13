انتهاء مراسم التسليم والاستلام لمهام آمر كتيبة 401 استطلاع التابعة لمنطقة طبرق العسكرية

أقيمت مراسم التسليم والاستلام ما بين عميد الصافي عبدالنبي السنيني و رائد يحيى سعد يحيى صالح ليستلم الاخير مهام آمر كتيبة 401أستطلاع وذلك بحضور آمر منطقة طبرق العسكرية اللواء ناجي بوعلوية.

يأتي ذلك بتعليمات القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر بشأن تكليف ضباط آمراء للكتائب العسكرية بالقوات المسلحة.

وفي ختام المراسم تم تسليم شهادة تقدير ودرع من قبل آمر منطقة طبرق العسكرية ورئيس اللجنة المشكلة إلى عميد الصافي السنيني آمر الكتيبة 401 استطلاع سابقآ تقدير لمجهوداته التي بذلت في السابق.

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