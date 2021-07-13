أبو راص: رئيس مجلس النواب وأعضاء مجلس النواب يقعون تحت ضغوط وتحديات كبيرة

أوضحت عضو مجلس النواب ربيعة ابوراص، اليوم الثلاثاء، أن مجلس النواب ورئيس مجلس النواب وأعضاء مجلس النواب يقعون تحت ضغوط وتحديات كبيرة أكبر من وزنهم الحقيقي في المشهد مجلس النواب بكل أعضائه خارج الحماية البروتوكولية والسياسية والامنية والاجتماعية التي يجب أن يتمتع بها كأعلى سلطة تشريعية ورقابية منتخبة في البلاد.

أبو راص، وفي تدوينة عبر حصابها بفيسبوك، قالت: “أيضًا مجلس النواب يتقاذفه مجموعة من السيناريوهات التي يحاول فرضها النافذين مالياً وسياسياً وامنياً ودولياً، المصادقة على الميزانية خطوة محفوفة بالمخاطر أكثر من عدم المصادقة عليها، اليوم الناس تتحدث وكأن الاوضاع الامنية والسياسية في سويسرا ليس في بلد ممزق جراء الحروب والفتن ويسيطر على مصيره شلة من المارقين لا يتورعون في ارتكاب الفضائع، مسرحية التئام البلاد وتوحيدها من خلال حكومة الوحدة الوطنية لم تصبح واقع بعد مسرحية لم تنضج مسرحية تجسد نظرية الغالب والمغلوب، هناك مخربين لديهم أستعداد بوضع كل من يقف في طريقهم في مقابر جماعية دون رحمة ولاشفقة، مجلس النواب يهرب من الواقع لأزمة الواقع، مجلس النواب لا يتمتع بحصانة كافية تمكنه من لعب دوره الطبيعي والاستراتيجي في إدارة الشؤون الداخلية والخارجية للبلاد، الإرادة الحرة وحدها تصنع القرارات الشرعية السليمة”، بحسب قولها.

وأضافت: “كلاً من موقعه يرى المشهد ويحاول أن ينقد الموقف بطريقته التي قد لا تعجب غيره، فالحكم على مجلس النواب وأعضاءه دون النظر لجذور المشكلة وانعكاسات طبيعتها على المؤسسة التشريعية ودورها في الأزمة هو أيضاً نوع من انواع الظلم الواقع على مجلس النواب منذ انتخابه سنة 2014، وهذا لا يعني أن مجلس النواب بريىء لكن ليس هو المذنب”.

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