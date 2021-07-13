فتحي المريمي: فشل ملتقى الحوار في إخراج القاعدة الدستورية عقّد الأزمة الليبية

قال المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب، فتحي المريمي، إن الأزمة معقدة في ليبيا نتيجة فشل الحوار السياسي حول إخراج قاعدة دستورية لانتخاب رئيس الدولة.

وأضاف المريمي، في مداخلة هاتفية عبر قناة “العربية”، أن الأفكار حول القاعدة الدستورية بدأت تتوارد من البرلمان ومجلس الدولة الاستشاري، وملتقى الحوار والمجلس الرئاسي.

وأشار إلى أن مجلس النواب هو المعني بالدرجة الأولى بإصدار القوانين وخروج القاعدة الدستورية، متابعا: “في ظل الخلافات حول القاعدة الدستورية، دعا رئيس مجلس النواب إلى إخراج قانون من البرلمان من أجل انتخاب رئيس للدولة الليبية بصلاحيات واضحة ومحددة”.