الدبيبة يبحث مع عمداء بلديات المنطقة الجنوبية أزمة نقص الأمصال وتوفير الوقود

بحث رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة مع عمداء بلديات المنطقة الجنوبية الصعوبات التي تواجه بلدياتهم مثل نقص الأمصال ومسألة توفير الوقود، إضافة إلى صيانة عدد من الطرق المتهالكة.

جاء ذلك في لقاء، مساء اليوم الثلاثاء، بديوان الحكومة، بحضور وزيري المواصلات والصحة، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ورئيس الحكومة، حسب بيان المكتب الإعلامي للحكومة على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وشكر عمداء البلديات الدبيبة على قرار تحصيل الرسوم والعوائد ذات الطابع المحلي، وتخصيص مبلغ 500 مليون دينار لدعم الجنوب في باب التنمية، في حين شدد الدبيبة على ضرورة إعطاء الأولوية للجنوب، وتقديم الخدمات الأساسية من خلال الوزارات المختلفة.

وأكد وزير الصحة علي الزناتي، استعداد الوزارة لتوفير الاحتياجات العاجلة لمراكز العزل، وطمأن العمداء بوصول كمية من الأمصال ستشرع الوزارة في توزيعها.

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