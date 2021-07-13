محمود عبد العزيز: نحتاج 10 ثورات فبراير.. وأدعو الليبيين للخروج لإسقاط البرلمان 

دعا عضو المؤتمر العام السابق عن حزب العدالة والبناء، عضو جماعة الإخوان المسلمين محمود عبد العزيز، الشعب الليبي إلى الخروج والمطالبة بإسقاط البرلمان، مطالبا رئيس حكومة الوحدة الوطنية بأن ينأى بنفسه عن هذا البرلمان.

وقال «عبد العزيز»، خلال استضافته عبر برنامج “بين السطور” الذي يذاع على قناة “التناصح” التابعة للمفتي المعزول الغرياني، «الميزانية التي ستأتي من البرلمان لن تنفع الحكومة، ولا بارك الله فيه ولا بالميزانية التي سيقرها برلمان اللصوص والمجرمين وبرلمان المساومة على ليبيا وشرفها وعلى مناصب لا معنى لها»، على حد قوله.

وأضاف: «الظروف التي خلقها البرلمان تحتاج 17 فبراير 10 مرات ومجلس النواب كل يوم يماطل في إقرار الميزانية، وأدعو للمرة الألف عبد الحميد الدبيبة أن يفوت البرلمان الذي أوقف حال البلاد والعباد دون خجل”، بحسب قوله.