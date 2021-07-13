محطات الوقود في سبها تطالب بكميات أكبر لمعالجة الأزمة

تواصل العديد من محطات الوقود بسبها عملها في النهار، ولكن بوتيرة أقل بسبب انقطاعات الكهرباء، واشتداد درجات الحرارة عند منتصف النهار، وهو ما يدفعها للعمل في الساعات الأولى، ويجعلها تطالب بكميات أكبر من إمدادات الوقود لضمان السير نحو حلحلة أزمة الوقود في سبها والجنوب.

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