اعتداء جديد .. يرفع حصيلة الآبار المعطلة إلى 174 بئرا

أعلن جهاز النهر الصناعي منظومة الحساونة، خروج البئر مئتين وواحد وأربعين بالحقل الغربي عن الخدمة نهائيا، وذلك بعد الاعتداء عليه بتخريب المعدات والأجهزة الكهربائية، وقطع الكوابل بغرفة التحكم بالبئر.

وبهذا الاعتداء يصل إجمالي عدد الآبار المعتدى عليها إلى مئة وأربع وسبعين بئرا، تمكنت فرق الصيانة من إعادة تسع وعشرين منها للخدمة.

هذا وأكد الجهاز أن استمرار هذه الاعتداءات يهدد الأمن المائي للبلاد، مناشدا الجهات الأمنية تحمل مسئوليتها في حماية حقول الآبار للحفاظ على استمرار تدفق المياه لمدن ومناطق الاستهلاك.

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