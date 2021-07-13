خلال لقاءه باشاغا..المنفي يؤكد تمسكه بموعد انتخابات ديسمبر

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أكد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي اليوم الثلاثاء تمسكه بموعد إجراء الانتخابات في نهاية ديسمبر من العام الجاري.

وشدد المنفي خلال لقاءه وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا ودعم عمل اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 ووقف إطلاق النار وتوحيد المؤسسات.

ومن جهته، أثنى باشاغا على دور المجلس الرئاسي في معالجة الانقسامات الحاصلة في المؤسسات ودورهم المهم في إنشاء مفوضية للمصالحة الوطنية.

وأضاف وزير الداخلية السابق أن هذه المفوضية تكون بمثابة نقطة بداية وقاعدة أساسية للم الشمل وجمع الفرقاء الليبيين في المناطق والمدن كافة.