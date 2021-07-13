“الدبيبة” يطلع على خطة “هيئة الاستثمار” لتحفيز الاقتصاد الليبي

قام رئيس الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة، بعرض الخطة التحفيزية للاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، إضافة إلى تقديم حزمة المبادرات التحفيزية الهادفة لدعم جهود التعافي الاقتصادي وتفعيل أداء الأنشطة الاقتصادية وتهيئة الظروف والبيئة الاستثمارية المناسبة.

وأوضح المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية، أن العرض، يأتي بتوجيهات رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة، حول إطلاق خطة تحفيزية إقتصادية يستهدف من خلالها صدور مجموعة من الإجراءات والخطط والقرارات التنفيذية التي تعمل على تغيير مناخ الاقتصاد الليبي.

وحضر محافظ ليبيا المركزي الصديق الكبير ووزراء كل من الاقتصاد، المواصلات، الصحة، الحكم المحلي، الثقافة، العمل والتأهيل،التربية والتعليم، الموارد المائية، ووزيري الدولة لشؤون مجلس الوزراء ورئيس الحكومة والدولة للإتصال والشؤون السياسية، ورئيسي الشركة العامة للكهرباء، والمؤسسة الوطنية للنفط، في اجتمع موسع حول الملف الاقتصادي.

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