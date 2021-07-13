الدبيبة لـ«عمداء الجنوب»: سنعطي الأولوية لبلدياتكم لتحسين الخدمات

عقد رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة “عبد الحميد الدبيبة” اجتماعاً مساء اليوم الثلاثاء بديوان رئاسة الوزراء مع عمداء بلديات المنطقة الجنوبية، بحضور وزراء كل من المواصلات، الصحة، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ورئيس الحكومة، وذلك لمناقشة الصعوبات التي تواجه البلديات.

وتقدم عمداء البلديات- بحسب بيان الحكومة- بالشكر لرئيس الحكومة على قرار الرسوم والعوائد ذات الطابع المحلي، وكذلك تخصيص مبلغ 500 مليون دينار لدعم البلديات في باب التنمية.

كما تم سرد عدد من الصعوبات التي تواجهها البلديات مثل نقص الأمصال ومعالجة موضوع توفر الوقود، وعدد من الطرق المتهالكة

وشدد الدبيبة، على ضرورة إعطاء الأولوية للجنوب الليبي وتقديم الخدمات الأساسية من خلال الوزارات المختلفة.

وأكد وزير الصحة، خلال اللقاء، أن وزارة مستعدة لتوفير الاحتياجات العاجلة لمراكز العزل، وطمأن العمداء بوصول كمية من الأمصال ستشرع الوزارة في توزيعها.