وزارة الصحة تبحث إمكانية الاستفادة من الخبرة الكرواتية في مجالات التدريب والتصنيع الدوائي

ناقش وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية الدكتور علي الزناتي خلال لقائه مع السفير الكرواتي لدى ليبيا توميسلاف بوشيناك «إمكانية الاستفادة من الخبرات الكرواتية في مجال التدريب وخاصة التدريب الصيدلي والتصنيع الدوائي»، بحسب الوزارة.

وقالت وزارة الصحة عبر صفحتها على «فيسبوك» إن لقاء الزناتي والسفير الكرواتي لدى ليبيا والوفد المرافق له الذي حضره مكتب التعاون الدولي بالوزارة يأتي في إطار تعزيز أواصر التعاون الليبي الكرواتي في المجال الصحي، وبحث أوجه التعاون بين البلدين فيما يخص المجالات الصحية.

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وأوضحت الوزارة أن اللقاء جرى خلاله عرض عدة ملفات ومن أهمها التعاون بين الجانبين في تطوير القطاع الصحي، وتبادل الخبرات الطبية وخاصة في مجالي زراعة الأطراف وعلاج الشلل، وذلك من خلال إرسال عناصر طبية لدولة كرواتيا لتلقي التدريب داخل مراكزهم، أو استقبال أخصائيين في هذا المجال لإجراء عمليات داخل المستشفيات الليبية ونقل خبراتهم للعناصر الطبية والطبية المساعدة الوطنية.

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