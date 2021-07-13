جلسة لمجلس الأمن حول «المسار السياسي في ليبيا»

أعلن وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي مشاركته في جلسة خاصة لمجلس الأمن الدولي رفيعة المستوى حول «المسار السياسي في ليبيا».

وسيتوجه الجرندي إلى نيويورك غدا الأربعاء للمشاركة في الجلسة، في إطار عضوية تونس غير الدائمة بالمجلس، حسب تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، اليوم الثلاثاء.

وأشار إلى بقائه في نيويورك حتى يوم السبت المقبل، إذ سيحضر أيضا اجتماعا رفيع المستوى حول «حماية الفضاء الإنساني»، كما سيلتقي عددا من وزراء الخارجية، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس.

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